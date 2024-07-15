Спорт

«Псковские барсы» победили на чемпионате области по фиджитал-спорту

Чемпионат Псковской области по фиджитал-спорту прошел в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по спорту Псковской области.

Фото: комитет по спорту Псковской области

Соревнования в дисциплине «Тактическая стрельба» (Counter-Strike 2 + лазертаг) прошли на стадионе «Машиностроитель», победителями соревнований стали «Псковские барсы», на втором месте «Киберскобари», замыкают тройку призеров «Воины».

Соревнования по ритм-симулятору Just Dance состоялись в креативном пространстве «Лофт», победил Арсений SatanicBug Тимофеев, второе место получил Степан Steve de Fox Никитин, на третьем месте Софья Sanchous Старкова.

Победители соревнований по двум дисциплинам будут представлять Псковскую область на соревнованиях СЗФО по фиджитал-спорту, которые пройдут 27–28 июля в Санкт-Петербурге.