Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Без срока давности
карта отдыха и туризма
вакансий хоть отбавляй
Господин Рейтингомер
модульный отдых
творог правда и мифы
вкусное Пушкиногорье
ENERGY кешбэк-игра
новый взгляд на бизнес
где в Пскове получить права
экзотика агротуризм
творожные истории
О сохранении лесов лесов и водоёмов
«Чистая вода» в Псковской области
«Банщикам» закон не писан?
 
 
 
ещё Спорт 15.07.2024 15:410 Паралимпиец-велогонщик Дмитрий Ющенко стал гостем программы «Железные люди». ВИДЕО 25.07.2024 15:450 «Псковские барсы» победили на чемпионате области по фиджитал-спорту 25.07.2024 12:543 Дмитрий Аленичев: Пскову нужна команда мастеров 24.07.2024 20:051 Автограф-сессию провел Дмитрий Аленичев в Пскове 24.07.2024 20:000 Футболисты клуба «Луки-Энергия» встретятся с «Динамо-СПб» 28 июля 24.07.2024 16:050 Порядка 10 тысяч человек посетили фестиваль «Псков молодой» в День города
 
 
 
Самое популярное 18.07.2024 03:190 Погибшие в ДТП с «Ласточкой» за две недели проехали 3600 километров 18.07.2024 13:0911 Торговцев выгоняют с рынка на Четырех углах в Пскове. ВИДЕО 18.07.2024 22:020 С семью погибшими на СВО военнослужащими простились в Псковской области 23.07.2024 10:420 Семерых погибших в зоне спецоперации бойцов похоронили в Псковской области 18.07.2024 22:315 Опубликовано видео смертельной аварии в Ленобласти глазами машиниста «Ласточки»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

«Псковские барсы» победили на чемпионате области по фиджитал-спорту

25.07.2024 15:45|ПсковКомментариев: 0

Чемпионат Псковской области по фиджитал-спорту прошел в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по спорту Псковской области.

Фото: комитет по спорту Псковской области

Соревнования в дисциплине «Тактическая стрельба» (Counter-Strike 2 + лазертаг) прошли на стадионе «Машиностроитель», победителями соревнований стали «Псковские барсы», на втором месте «Киберскобари», замыкают тройку призеров «Воины».

Соревнования по ритм-симулятору Just Dance состоялись в креативном пространстве «Лофт», победил Арсений SatanicBug Тимофеев, второе место получил Степан Steve de Fox Никитин, на третьем месте Софья Sanchous Старкова.

Победители соревнований по двум дисциплинам будут представлять Псковскую область на соревнованиях СЗФО по фиджитал-спорту, которые пройдут 27–28 июля в Санкт-Петербурге.

Теги: #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Что вы хотели бы видеть вместо ликвидированных рынков в центре города?
В опросе приняло участие 192 человека
25.07.2024, 16:320 Барсик приедет на избирательный участок в Гдове 6 сентября 25.07.2024, 16:220 Стройплощадку для будущей трехзвездочной гостиницы готовят в Пскове 25.07.2024, 16:080 Пскович разметил в городе почти 30 свертков с наркотиками и лишился свободы 25.07.2024, 16:050 МТС подключила 4G у берегов Псковского района
25.07.2024, 15:550 На авто в эпоху цифры 25.07.2024, 15:450 «Псковские барсы» победили на чемпионате области по фиджитал-спорту 25.07.2024, 15:340 Туристский маршрут по Псковской области одним из первых включили в федеральный список автопутешествий 25.07.2024, 15:211 Уголовное дело могут возбудить по факту столкновения Audi с автобусом в Пскове
25.07.2024, 15:090 Интерес к российским облачным хранилищам у псковичей вырос на четверть – аналитики 25.07.2024, 15:080 Пропавших дошкольников в Великих Луках нашли на остановке 25.07.2024, 14:560 Первые заявки для участия в ДЭГ начали поступать от псковских избирателей 25.07.2024, 14:440 Исторический праздник «Воевода Шуйский» в десятый раз состоится в Пскове
25.07.2024, 14:360 Великолучан просят обойти район Дружбы и улицу Гражданскую для поиска пропавших детей 25.07.2024, 14:212 «Думала, управлюсь за пару часов»: псковичка поделилась опытом перезаключения договора на вывоз ТКО 25.07.2024, 14:120 Два ребенка пропали из детского сада в Великих Луках 25.07.2024, 14:110 Экс-активисту КПРФ Поршневу могут отказать в регистрации кандидатом на выборах в Гдове
25.07.2024, 14:060 Минтруд сообщил о длинных выходных на День России 25.07.2024, 14:000 Псковича задержали за кражу виски и шоколада 25.07.2024, 13:461 Число пожаров в Псковской области в этом году сократилось более чем на 40% 25.07.2024, 13:300 Средства на проведение выборов в Гдовском районе выделены в полном объеме – Игорь Сопов
25.07.2024, 13:150 Дело о мошенничестве при выполнении работ по госпрограмме возбудили в Плюсском районе 25.07.2024, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»: кто прав у левых и оправдывают ли городские праздники ожидания псковичей и туристов? 25.07.2024, 13:010 ТИК в Псковской области отказали КПРФ в заверении списков кандидатов по двум округам 25.07.2024, 12:543 Дмитрий Аленичев: Пскову нужна команда мастеров
25.07.2024, 12:540 Великолучанин стал должником по микрокредитам без его ведома 25.07.2024, 12:420 Игорь Сопов: На осенних выборах ожидается пестрый политический состав 25.07.2024, 12:380 МегаФон внедрил в Москве новую технологию и ускорил мобильный интернет 25.07.2024, 12:281 Съемки сериала «Казачок-2» стартовали в Пскове
25.07.2024, 12:172 «Купеческие бани» в Пскове закрылись из-за истечения срока контракта 25.07.2024, 12:120 «Сообразим на троих»: Кто прав у левых и оправдывают ли городские праздники ожидания псковичей и туристов? 25.07.2024, 12:080 На майские праздники россияне будут отдыхать восемь дней 25.07.2024, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Игорем Соповым
25.07.2024, 12:020 Работники «РЖД» раскаялись и избежали уголовного наказания в Стругах Красных 25.07.2024, 11:460 С начала года псковичи взяли в Сбере порядка 200 млн рублей на индивидуальное жилищное строительство 25.07.2024, 11:410 Новогодние выходные продлятся 11 дней 25.07.2024, 11:360 Улицу Юбилейную в Пскове открыли для транспорта
25.07.2024, 11:320 Более 80% трудящихся в Псковской области чувствуют стабильность на работе – опрос 25.07.2024, 11:240 Почти 30 кг небезопасной молочной продукции сняли с реализации в Псковской области 25.07.2024, 11:130 День памяти преподобного Серапиона Изборского отмечают православные 25.07.2024, 11:048 Экс-руководитель «Экопрома» в Псковской области стал и. о. первого замруководителя «Экогрупп»
25.07.2024, 10:580 «Гайд-парк»: Игорь Сопов о подготовке к Единому дню голосования в Псковской области 25.07.2024, 10:520 Ревнивый великолучанин ударил соседа по общежитию коньком по голове 25.07.2024, 10:410 Президентский фонд культурных инициатив в первом конкурсе распределит на гранты 5 млрд рублей 25.07.2024, 10:330 До конца июля действует акция на йогурты и сыры «Молочные продукты Пушкиногорья»
25.07.2024, 10:220 Заявки на конкурс Президентского фонда культурных инициатив принимают в Псковской области 25.07.2024, 10:140 Жилой дом выгорел в великолуской деревне Лакомица 25.07.2024, 09:530 Школьница из Пскова Александра Савенко стала лауреатом всероссийского конкурса «Большая перемена» 25.07.2024, 09:410 «Зверье мое»: Звезды великолукского СИЗО. ВИДЕО
25.07.2024, 09:340 Александр Котов поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником 25.07.2024, 09:302 Песню «Псков - любовь» исполнит блогер-миллионник Тима Бичевский 25.07.2024, 09:160 Минфин не поддержал введение налогового вычета на покупку кондиционеров 25.07.2024, 09:000 Центробанк оставит закрытой базу с подозрительными счетами
25.07.2024, 08:501 Сиреневый бульвар стал тупиковой улицей из-за ремонта проспекта Энтузиастов 25.07.2024, 08:420 Более тысячи СНИЛС оформили псковским новорожденным 25.07.2024, 08:192 Минпромторг предложил позволить чиновникам лоббировать торговые сети 25.07.2024, 08:000 Названы банковские переводы, которые могут заблокировать на два дня
25.07.2024, 07:400 Объемы продаж телевизоров снизились в России 25.07.2024, 07:200 Псковский музей подготовил новую образовательную программу «Палитра русского костюма» 25.07.2024, 07:000 Россиян предупредили об уголовной ответственности за выращивание шалфея 25.07.2024, 00:030 В Стругокрасненском районе водитель мопеда сбил пешехода
24.07.2024, 22:000 Собака на пенсии: в псковском УФСИН рассказали историю овчарки по кличке Гор 24.07.2024, 21:520 Как отличить риелтора от мошенника, рассказали россиянам 24.07.2024, 21:400 Псковским архитекторам предложили создать проект набережной для города-юбиляра 24.07.2024, 21:351 Объявлены финалисты псковской  «Битвы талантов»
24.07.2024, 21:350 Развитие международных контактов с казачеством обсудили специалисты Центра «Соотечественник» с руководством общественной организации 24.07.2024, 21:200 Ввод жилья в России в 2024 году снизится до 100 млн «квадратов» 24.07.2024, 21:000 Летние лагеря Псковской области присоединились к проекту «День цифры» 24.07.2024, 20:410 Интеллектуальная игра прошла в честь Дня города в Пскове
24.07.2024, 20:400 Новый волонтерский проект «Кислород» стартовал в Псковской области 24.07.2024, 20:273 «И машину сожжём»: три дня ада устроили избитой славковчанке парни в погонах 24.07.2024, 20:200 Выставка члена Союза художников России Александра Шершнева откроется в Пскове 24.07.2024, 20:051 Автограф-сессию провел Дмитрий Аленичев в Пскове
24.07.2024, 20:000 Футболисты клуба «Луки-Энергия» встретятся с «Динамо-СПб» 28 июля 24.07.2024, 19:490 Седьмой ежегодный концерт проекта «Лавандовая ночь» проходит в Пскове 24.07.2024, 19:400 Увидеть древние документы можно на сборных экскурсиях в Печорах 24.07.2024, 19:200 Колодец общего пользования отремонтировали в псковской деревне Корлы
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru