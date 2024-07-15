Спорт

Сап-карнавал в Пскове собрал в четыре раза больше участников, чем в прошлом году

В этом году участников сап-карнавала в Пскове было в четыре раза больше, чем в прошлом. Об этом сообщил глава города Борис Елкин с своем в своем Telegram-канале.

«Псков Сап Фест» набирает обороты и становится заметным событием Дня города Пскова. В этом году на сап-карнавал зарегистрировалось более 250 участников. Это в 4 раза больше чем в прошлом году!», - сообщил глава города.

Борис Елкин поблагодарил участников фестиваля за творчество, креатив и позитивное настроение и предложил псковичам «уже начинать планировать участие в следующем году, так как фестиваль ежегодный».