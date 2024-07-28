Спорт

Бесплатно прокатиться по Великой на лодке «Дракон» предлагают псковичам

Псковская федерация гребли на лодках «Дракон» приглашает жителей и гостей города бесплатно прокатиться на лодке по реке Великой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила представитель команды проекта «Серебряный дракон» Татьяна Лаврьентьева.

Фото: Псковская федерация гребли на лодках «Дракон» / «ВКонтакте»

Прогулка по Великой стартует от Гребной базы «Ника» на набережной реки. Гребцы могут выбрать любой понравившийся маршрут. Самый популярный — в сторону Кремля. Путь в обе стороны включает заход в Пскову, открывает вид с воды на Кремль, Ольгинскую часовню. Продолжительность — один час.

«Наши прогулки рассчитаны на людей возраста 55+ , но, пока мы решили предоставить всем такую возможность и никому не отказываем», — отметила Татьяна Лаврьентьева.

Проект «Серебряный дракон» осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов.