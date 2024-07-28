Спорт

Офтальмолог призвала россиян с плохим зрением отказаться от занятий боксом

В некоторых случаях занятия спортом могут не только не улучшить состояние здоровья, но даже ухудшить его, особенно если речь идёт о плохом зрении. Об этом рассказала врач-офтальмолог клиники 3Z Лидия Садулаева.

«Занятия спортом имеют положительное влияние на весь организм. Увеличивается циркуляция крови, повышается тонус и глазных мышц за счет улучшения обменных процессов. Но стоит учесть, что занятия спортом не вернут ясное зрение, если оно уже ухудшилось, а также не исправят имеющиеся патологии. При этом не все виды спорта полезны для органов зрения, особенно если уже есть жалобы», — сказала эксперт.

Врач отметила, что человек имеет проблемы со зрением, если часто наблюдает у себя следующие симптомы: нечеткость или же задвоение картинки перед глазами; ощущение пелены перед глазами; покраснение глаз, сухость или жжение; мушки в глазах.

При этом не стоит заниматься самодиагностикой, и при обнаружении у себя одного или нескольких перечисленных симптомов стоит обратиться к офтальмологу, пишет RuNews24.ru.

«Плохое зрение не является противопоказанием к занятиям спортом. Но если вы имеете проблемы со зрением, рекомендуется отказаться от контактных видов спорта – борьбы, бокса, а также и других боевых видов искусств. Это связано с тем, что при черепно-мозговой травме может произойти отслоение сетчатки, что в дальнейшем может привести к слепоте. Также отслоение сетчатки или разрыв может произойти и при резких перепадах давления, поэтому тем, кто имеет проблемы со зрением, рекомендуется отказаться от дайвинга, альпинизма и прочих видов спорта, где предполагаются перепады давления. Помимо этого, людям, которые имеют проблемы со зрением, рекомендуется с осторожностью подходить к подъему тяжестей и силовым тренировкам, так как эти занятия также могут иметь схожие последствия», — объяснила врач.

Лидия Садулаева отметила, что заболевания сетчатки могут развиваться без каких-либо симптомов, поэтому важно регулярно посещать офтальмолога для профилактического осмотра. На приёме врач проведёт обследование с помощью специального аппарата, который позволяет выявить патологии на ранних стадиях.

«Именно поэтому я рекомендую минимум один раз в год проходить диагностику зрения, даже если ничего не беспокоит, а если есть проблемы со зрением, то придерживаться индивидуального графика обследований, составленного лечащим врачом», — заключила офтальмолог.