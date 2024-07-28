Пскович завоевал «серебро» чемпионата России в дисциплине «академическая гребля»

Псковский спортсмен Вадим Морозов стал серебряным призером чемпионата России по спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом исполняющий обязанности председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Сергей Бухаров сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: страница Сергея Бухарова / «ВКонтакте»
Вадим Морозов соревновался в дисциплине «академическая гребля». Ему удалось улучшить свой прошлогодний результат на 14 секунд.
«Поздравляем Вадима и его тренера Кравченко Сергея Анатольевича. Желаем еще много побед впереди и сопутствующей удачи!» – дополнил Сергей Бухаров.
Вадим Морозов - мастер спорта и воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Надежда».
Чемпионат проходит в Москве на гребном канале «Москва» с 29 июля по 1 августа.