Спорт

Офтальмолог назвала виды спорта, которые помогут при проблемах со зрением

Спорт не только укрепляет организм и увеличивает его выносливость, но и улучшает кровообращение, обеспечивая тело кислородом и повышая давление. Всё это помогает улучшить жизненный тонус, справиться со стрессом и напряжением. Кроме того, умеренные физические нагрузки положительно влияют на зрение. Каким спортом рекомендуется заниматься при плохом зрении, рассказала офтальмолог клиники 3Z Лидия Садулаева.

«Если у вас плохое зрение, в частности близорукость, дальнозоркость или астигматизм, то рекомендуется обратить внимание на виды спорта с мелкими элементами, например, настольный теннис. Пристальное наблюдение за быстро передвигающимся объектом дает глазам положительную нагрузку, при этом нет необходимости поднимать тяжести и не наблюдается резкий перепад давления. Помимо этого, людям с плохим зрением полезны такие виды спорта как классическая йога или занятия в гамаках, но при соблюдении определенных правил. Например, не рекомендуется выполнять перевороты в гамаке или же асаны головой вниз», - рекомендует врач.

Медик также уверена, что стоит обратить внимание на гимнастику, растяжку, легкий бег, скандинавскую ходьбу или же езду на велосипеде, но если вы планируете занятия на свежем воздухе, рекомендуется защищать глаза от солнца и пыли при помощи специальных очков, пишет RuNews24.ru.

«Если вы уже имеете проблемы со зрением, рекомендуется обратиться к офтальмологу за дополнительной консультацией на тему выбора вида спорта, подходящего именно вам с учетом текущего состояния глаз, - отметила Садулаева. - Если вас не устраивают имеющиеся ограничения, можно обсудить с врачом лазерную коррекцию зрения. А в случае, если проблем со зрением нет, то спорт действительно способен повысить тонус глазных мышц».