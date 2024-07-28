Спорт

Кубок России по футболу. «Псков» — «Луки-Энергия». ФОТОРЕПОРТАЖ

Матч первого раунда Пути регионов в рамках Кубка России закончился победой команды «Луки-Энергия» над футбольным клубом «Псков» 31 июля.

Поединок состоялся в Пскове на стадионе «Машиностроитель». Первый тайм оставил зрителям пищу для надежд со счетом 1:1. За время второго тайма обе команды боролись за победу, не допустив ни одного гола. Но по итогам послематчевых пенальти в последний момент команда Пскова пропустила гол и отдала заветный балл соперникам, победившим со счетом 4:3.

Подробнее о матче и его самые яркие моменты — в фоторепортаже Александра Елисеева.