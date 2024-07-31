Спорт

Футбольный клуб «Псков» сыграет с лидером чемпионата СЗФО

Футбольный клуб «Псков» сыграет с лидером чемпионата СЗФО 3 августа в рамках второго круга чемпионата СЗФО и полуфинальной стадии Кубка Северо-Запада среди мужских команд. Матч пройдет в Рощино. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединении федераций футбола Северо-Запада.

Соревнования команд Третьей лиги возобновляются после паузы с середины июля.

«Ленинградец» в рамках чемпионата СЗФО сыграет дома против «Пскова». Спортшкола из Ленинградской области лидирует в таблице, ее соперник идет третьим, отставая на пять очков. Очная встреча в первом круге завершилась нулевой ничьей в Пскове. Накануне в среду обе команды провели матчи в FONBET Кубке России против клубов Второй лиги «Б». В первом раунде Пути регионов «Ленинградец» проиграл «Динамо-СПб» со счетом 1:3, «Псков» уступил «Луки-Энергии» по пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

«ГУОР-Карелия» и «Север» проведут первый полуфинальный матч Кубка Северо-Запада. В четвертьфинале карелы по сумме двух игр прошли «Ленинградец»-м (1:1, 3:1), а мурманчане дважды разгромили «Новград» (4:0, 4:1). Встреча на стадионе «Юность» в Петрозаводске начнется в 15:00.

Чемпионат СЗФО по футболу среди мужских команд проводится с 1996 года, Кубок Северо-Запада — с 1997-го. В этом сезоне оба турнира являются межрегиональными этапами всероссийских соревнований по футболу среди мужчин «Третья лига». Чемпион СЗФО завоюет прямую путевку в финальный этап. Обладатель Кубка Северо-Запада проведет стыковые матчи с победителем аналогичного турнира в Санкт-Петербурге. Призеры чемпионата и лучшая кубковая команда получают право пройти процедуру аттестации для участия в соревнованиях ФНЛ — в дивизионе «Б» Второй лиги.