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Спорт

«Десантную разминку» провели перед 112-м забегом «5 верст» в Пскове

04.08.2024 16:37|ПсковКомментариев: 0

112-й старт «5 верст» состоялся на набережной реки Великой в Пскове 3 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото: сообщество «5 верст» «ВКонтакте»

Участники забега поздравили бойцов Воздушно-десантных войск с прошедшим праздником - Днём ВДВ, который отмечали 2 августа. 

«Зажигательную десантную разминку провела Виктория Тренина. До приемов рукопашного боя, к счастью, не дошло, но была интересная работа в парах  - разучили классные движения с элементами народных танцев», - рассказали организаторы. 

К забегу присоединился постоянный его участник и волонтёр, ветеран ВДВ, член паралимпийской сборной Москвы по велоспорту Дмитрий Ющенко. Он пробежал всю дистанцию с флагом ВДВ в руках.

Также по псковской набережной вместе с местными жителями пробежали гости из Петергофа, Гатчины и Новосибирска. На финише всех любителей бега ждал арбуз от именинника. Также был поставлен рекорд по количеству новых участников - 22. 

Напомним, 111-й забег «5 верст», посвященный Дню города, был костюмированным. 

Теги: #бег
Источник: Псковская Лента Новостей
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