Спорт

«Десантную разминку» провели перед 112-м забегом «5 верст» в Пскове

112-й старт «5 верст» состоялся на набережной реки Великой в Пскове 3 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото: сообщество «5 верст» «ВКонтакте»

Участники забега поздравили бойцов Воздушно-десантных войск с прошедшим праздником - Днём ВДВ, который отмечали 2 августа.

«Зажигательную десантную разминку провела Виктория Тренина. До приемов рукопашного боя, к счастью, не дошло, но была интересная работа в парах - разучили классные движения с элементами народных танцев», - рассказали организаторы.

К забегу присоединился постоянный его участник и волонтёр, ветеран ВДВ, член паралимпийской сборной Москвы по велоспорту Дмитрий Ющенко. Он пробежал всю дистанцию с флагом ВДВ в руках.

Также по псковской набережной вместе с местными жителями пробежали гости из Петергофа, Гатчины и Новосибирска. На финише всех любителей бега ждал арбуз от именинника. Также был поставлен рекорд по количеству новых участников - 22.

Напомним, 111-й забег «5 верст», посвященный Дню города, был костюмированным.