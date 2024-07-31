Спорт

Мастер боевых искусств Владимир Евдокимов: Спорт – это характер

Владимир Евдокимов - обладатель чёрного пояса по карате, президент федерации кабудо, президент федерации восточных единоборств Псковской области, мастер боевых искусств России. В свои 66 лет он продолжает заниматься спортом и тренирует спортсменов. Как ему удаётся поддерживать свою форму, он рассказал в программе «Железные люди» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Мастер боевых искусств рассказал, что уже 50 лет его день начинается с зарядки, а дальше: «Целый день у меня тренировка за тренировкой идёт». В 66 лет он поддерживает форму и спокойно может сделать 50 отжиманий и 100 жимов. Время спорту Владимир Евдокимов находил всегда, несмотря на работу или другие обстоятельства.

«Они грузчиками вчетвером десять тонн перетаскивают, а я один. После этого на тренировку» - подчеркнул Владимир Евдокимов.

Именно спорт выработал в нём сильный характер. Он помог ему восстановиться после серьёзно травмы спины, потому что проявил в нём жажду жить.

«Спорт – это характер. Видишь цель – иди к ней! Нет другого!» - рассказал Владимир Евдокимов.