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«Дневной дозор»: нужна ли Пскову профессиональная футбольная команда мастеров?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужна ли Пскову профессиональная футбольная команда мастеров?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В 90-е годы на базе стадиона «Машиностроитель» у Пскова была своя собственная профессиональная футбольная команда. Она выступала во Второй лиге профессионального российского футбола, а после стала частным клубом «Псков-747». Во время губернаторства Андрея Турчака, вспоминают историки футбола, эта команда показывала определённые достижения и была потенциально готова к переходу в Первую лигу. Однако не перешла. И сегодня псковский футбол де-факто откатился в любительский. Своей профессиональной команды в региональном центре нет (тогда как в Великих Луках есть профессиональный клуб — «Луки-Энергия»). И эта коллизия очень огорчает многих спортсменов и болельщиков.

В минувшем месяце в Пскове побывал один из самых титулованных футболистов страны — первый российский футболист, ставший победителем двух самых престижных футбольных еврокубковых турниров — Кубка УЕФА и Лиги Чемпионов УЕФА — Дмитрий Аленичев. Во время беседы с корреспондентом Псковской Ленты Новостей о настоящем и будущем псковского футбола он заявил, что региональному центру нужна «команда мастеров» — собственный профессиональный клуб.

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Нужно сказать, что это мнение вызвало неоднозначную реакцию у общественности. «Псковская футбольная команда мастеров» — звучит, конечно, статусно. И тем, кто так или иначе связан с футболом, вероятнее всего, хотелось бы иметь в городе команду профессионалов... Но возможно ли это?

Пожалуй, с таким же успехом кто-то мог бы пожелать и трассу Формулы-1 в областном центре. Тут нужно понимать, отмечают критики, что профессиональный футбольный клуб — это бизнес. И бизнес многомиллионный, очень сложный, который в России получается у единиц. Поэтому большинство профессиональных команд — это клубы, которые финансируют спонсоры-госкорпорации, например, «Газпром», «Лукойл», РЖД. Они материально поддерживают клубы Премьер-лиги. А вот малые клубы, как правило, тянут на себе субъекты федерации. Но всё чаще те, у которых бюджеты значительно богаче псковского.

У нас же город, откровенно говоря, бедный — лишних денег в бюджете не хватает на то, чтобы решить разом даже все социальные проблемы, да и градообразующих предприятий нет. И где же с такими вводными взять этот профессиональный псковский футбольный клуб? Да и вообще… Почему упор нужно делать именно на футбол? А не на теннис, например, не на биатлон или какие-нибудь другие виды спорта. О том, нужна ли Пскову профессиональная футбольная команда, сегодня в программе «Дневной дозор».

Историю псковского футбола можно вести не только по турнирам или годам работы в городе известных тренеров вроде Малофеева, но и по-другому — периодами: есть профессиональный клуб, нет такого клуба, опять есть, потом опять нет и так далее. Поделился размышлениями главный редактор ПЛН, автор проекта «Псковский футбол. Вместе к победам», двукратный призер всероссийского конкурса «Россия — футбольная страна» Александр Савенко. По его словам, когда в городе нет профессионального клуба, всегда ведутся дискуссии, надо ли возродить. Вот и сейчас с подачи Дмитрия Аленичева такой спор возник. И аргументы у сторон этой дискуссии, уверен Александр Савенко, традиционные.

«Противники профессионального клуба напирают, во-первых, на отсутствие лишних денег в бюджете в непростые времена. А они у нас всегда такие. Во-вторых, в целом в этой группе, как правило, далеких от футбола людей, присутствуют мнение, что не надо финансировать, так сказать, беготню взрослых мужиков. При том, что в Пскове есть куда более успешные (с точки зрения побед на высоком уровне) виды спорта: гребля, легкая атлетика, бокс и другие. Говорят, их и надо поддерживать, а футбол финансировать только детский и массовый. А сторонники профессионального клуба не согласны и напирают на то, что футбол — это спорт "номер один", это престиж, визитная карточка города и региона. Это интерес для тысяч болельщиков. И главное — это вершина футбольной пирамиды, в основании которой детский футбол. То есть для увлеченных спортом ребят есть примеры для подражания, виден путь к спортивному Олимпу, есть стимул заниматься, тренироваться, не менять спорт на улицу и подворотни с их соблазном и негативом. Как по мне, так вторая позиция убедительнее. Тем более разговор про экономию денег так себе аргумент. Во-первых, требуются не такие уж большие суммы. У нас тут не "Реал" и даже не "Зенит". Я как-то уже говорил, если те деньги, которые выделялись на профессиональный клуб, раздать с вертолета каждому жителю области, то хватит на чашку кофе с булочкой раз в год. Во-вторых, у нас масса статей расходов, которые, на мой взгляд, куда более сомнительные, чем деньги на финансирование любого спорта».

По словам главного редактора Псковской Ленты Новостей Александра Савенко, спор о том, нужна городу футбольная команда мастеров или нет, можно вести бесконечно. И точку в этом вопросе поставить под силу лишь руководству региона. Если в Доме Советов решат возродить клуб «и быть там, где Москва, Петербург, Краснодар и другие города с профессиональным футболом», тогда будет в Пскове команда мастеров с поддержкой из бюджета и найденным спонсором, как было прежде. Не решат — всё останется, как сейчас.

Тем временем, Андрей Аленичев — мастер спорта России по футболу, директор псковской футбольной спортшколы «Стрела» — заявил, что полностью поддерживает брата Дмитрия, заговорившего о необходимости создания профессиональной футбольной команды. Во-первых потому, что на недавнем матче, где псковская любительская футбольная команда встретилась с великолукской профессиональной, было очень много болельщиков. Ну а во-вторых...

«Это плюс большой будет детям. Спорт идет по ступенькам. Есть ЮФЛ (Юношеская футбольная лига) и те, кто ЮФЛ уже заканчивают, должны уже переходить на более высокую ступень, но у нас нет команды. Не сказал бы, что какие-то нереальные суммы. В Великих Луках же есть команда. И не сказал бы, что это какие-то сумасшедшие деньги. Детям будет, куда стремиться. А так получается, ЮФЛ они заканчивают, что делать дальше? КФК (коллективы физической культуры) - это другой совсем уровень. Или с футболом вообще заканчивать. Поэтому важно, чтобы была профессиональная команда».

Тем временем Юрий Сорокин, председатель Федерации настольного тенниса города Пскова, вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, обратил внимание на то, что «разговоры о создании футбольного клуба, который бы гремел на всю страну», уже многие годы «витают в кулуарах спортивной и околоспортивной общественности». И тем не менее уже давно известен такой факт: содержание клубов Первой лиги (не говоря уже о Высшем дивизионе) - это очень дорогое мероприятие. И поэтому никаких положительных решений по этому вопросу не принималось. Ну а место Пскова в этой «футбольной пищевой цепочке» Юрий Сорокин видит так...

«Мы являемся донорами хороших, талантливых спортсменов для тех регионов, для тех клубов, где есть возможность финансировать профессиональный спорт и спорт высоких достижений. Например, Дмитрий Аленичев - это воспитанник великолукского футбола. Он был замечен и состоялся как великий спортсмен за пределами региона. У него восприятие из мира большого футбола, а не регионального, из которого он давно вышел. А я считаю, что это непосильной ноша для нашего города - иметь такую команду. Достаточно того, что у нас есть, это прекрасный стадион наконец-то появился, на котором играет наш клуб. Мы знаем, что есть трансферы, спортсмены уезжают из города Псков в Санкт-Петербург, другие города, пробуют себя, испытывают, приобретают новый опыт. И потом, видимо, получается у них стать профессиональными футболистами. Поэтому, я считаю, что в нашем городе, в нашей области нужно все-таки более соразмерно относиться к видам спорта. И соответственно распределять бюджет».

По мнению вице-спикера областного Собрания, сейчас в вопросе распределения бюджета на поддержку спорта в регионе и так существует перекос. Некоторые виды спорта (особенно олимпийские) должны поддерживаться активнее. «Я за то, чтобы те ресурсы, которые у нас есть, справедливо распределялись между видами спорта», — подытожил Юрий Сорокин.

На том, что Пскову нужна футбольная команда мастеров, настаивает руководитель псковской областной общественной организации «Федерация футбола», экс-директор футбольного клуба «Псков-747» Александр Коновалов. Отвечая на вопрос, он завёл речь о «выстроенной пирамиде». Дети в ней начинают заниматься футболом в спортивных школах, но в итоге не могут реализоваться, потому что команда в Пскове только любительская. В Великих Луках есть профессиональная — однако 80% ребят там для нашего региона «чужие», приглашённые за деньги на контракты, поделился наблюдениями Александр Коновалов.

«Если мы вспомним, в Пскове со времен команды "Машиностроитель" мы всегда играли во Втором дивизионе, и команда профессиональная была до 2020 года. К сожалению, в 2020 году ее не стало. Первой причиной называют финансовую, но на самом деле, наверное, в текущей ситуации финансы, может быть, это причина второго плана. Тут главное воля: воля властей, воля учредителей, в том числе футбольного клуба "Псков". Потому что есть большая плеяда уже доморощенных, воспитанных футболистов, которые своим уровнем показывают, как говорится, высокое спортивное мастерство. О чем это говорит? Говорит это об одном, что в идеале в регионе должна быть одна профессиональная команда - в областном центре. А все, что в других точках роста, должно работать на команду, как это было и ранее. При других условиях, и великолучане не будут показывать большой результат, и у нас, соответственно, тоже этого результата не будет. Ведь можно еще посмотреть команду великолучан под другим углом, и мы увидим там как минимум двух псковичей и двух воспитанников ФК "Псков", которые их усиливают».

Говоря о потенциальной возможности финансирования команды мастеров, Александр Коновалов вспомнил о том, что ФК «Псков» в своё время имел спонсоров (компании Псковского региона), которые ему помогали. А затем предположил, что сейчас они «частично будут готовы вернуться» в виде спонсоров для основной команды — объединённой команды Пскова и Великих Лук.

«Футбол — неотъемлемая часть истории нашей страны», — согласился лидер движения «Стрит-воркаут Псков» Виталий Дидыч. Однако призвал не делать упор на один лишь этот вид спорта. А заняться гармоничным развитием, и деньги выделять на все виды спорта в равных долях.

Фото: Street Workout Pskov

«Зачастую одни и те же дети, подростки, уже взрослые люди занимаются в различных секциях, порой по две, по три секции, а кто-то даже четыре умудряется. Он может и футболом, и баскетболом, и бегом, и боксом, и плаванием заниматься. Люди везде, чтобы гармонично человек развивался и его физические качества развивались. Я сам раньше, в школьные годы, тоже футболом занимался. У нас параллельно всегда обязательно была легкая атлетика. Сейчас мы видим, что легкая атлетика как федерация не испытывает лучшее финансирование и не имеет таких крутых школ, как в Москве или в других регионах. У нас такого нет. У нас все сейчас любительское. И профессионалы сами занимаются, либо ведут свои частные школы. Нужно все в равных долях делать. Уже много здесь проектов различных пыталась администрация реализовывать, но какая-то непреодолимая сила вечно эти проекты губила. Если делать, то проекты общие».

Мастер спорта России по биатлону, руководитель школы бега Pro sport Александр Кузьмин, отметил, что мечтает увидеть в Пскове собственную профессиональную команду. Ведь она даст толчок развитию массового спорта. Пока же, по словам собеседника, «профессиональный спорт в регионе поддерживается чуть меньше», чем когда выступал он.

«Я солидарен с Дмитрием Аленичевым. Профессиональная команда нужна, чтобы спортсмены, в том числе мой маленький сын, шли заниматься футболом. Мой сын спрашивает, попадет ли он в нашу главную команду псковскую. То есть он уже хочет туда попасть. А когда я ему говорю, что она не играет в лиге, которые показывают по телевизору, он говорит, что нужно куда-то переезжать. Команда профессиональная мотивирует, безусловно, юных спортсменов заниматься еще активнее, еще сильнее, прославлять наш город. Нельзя только о футболе думать. В моем любимом виде спорта — биатлоне — финансирование идет не только от государства, львиную долю финансирования забирают и партнеры, спонсоры, в том числе всем известный банк, который сверкает на всех трансляциях биатлона. Я уверен, что и у нас есть предприниматели, которые любят футбол, которые могут его поддерживать, как и другие виды спорта».

Единого мнения о том, нужна ли Пскову собственная футбольная команда мастеров, в обществе сегодня нет. Часть экспертов предлагают воспринимать наш город как «кузницу футбольных кадров» для мегаполисов; а часть уверена, что это неправильно и что спонсоры, готовые помочь профессиональному клубу футболистов, непременно найдутся. Как говорится, сколько людей — столько мнений. Ну а последнее слово, как уже сказал главный редактор ПЛН Александр Савенко, всё равно будет за региональным правительством. И с этим нельзя не согласиться.

Светлана Пикалёва