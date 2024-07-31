Спорт

Межрегиональный спортивный фестиваль Всероссийского общества инвалидов стартовал в Пскове

Межрегиональный спортивный фестиваль Всероссийского общества инвалидов среди инвалидов Северо-Запада России с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) открылся в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 6 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В мероприятие принимают участие около 100 человек из 9 регионов СЗФО: Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Архангельской, Калининградской, Псковской областей, Республики Карелия и Республики Коми, а также из Санкт-Петербурга.

«История этого мероприятия насчитывает уже более 10 лет. Для каждого участника это уникальный шанс проверить свои силы, обрести новых друзей и добиться поставленных целей!» — передала приветственное слово губернатора Псковской области Михаила Ведерникова врио председателя областного комитета по спорту Галина Овсова.

«Всех с праздником спорта! Всем удачи!» — поздравил спортсменов глава города Пскова Борис Елкин.

Соревнования проведут по следующим видам спорта: дартс, настольные спортивные игры, пауэрлифтинг, настольный теннис, бочча, спортивное ориентирование, легкая атлетика, пулевая стрельба.

Напомним, фестиваль проходит в Пскове с 5 по 9 августа.