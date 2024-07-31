Спорт

Пскович стал победителем второго этапа международного шахматного фестиваля

На Международном шахматном фестивале «Псков-2024» в Доме молодежи в Пскове завершился турнир по блицу. Стали известны победитель и призёры второго этапа фестиваля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

В турнире по блицу участие приняли 35 человек из Псковской, Ленинградской, Владимирской, Московской областей. В течение турнира игроки отыграли 11 партий в бескомпромиссной борьбе. Первое и второе место были распределены между участниками только по дополнительным показателям.

Победителем турнира стал кандидат в мастера спорта России Григорий Шаранков из Пскова. Второе место занял также пскович - кандидат в мастера спорта России Александр Кульнев. Награды за третье место увез с собой в город Владимир мастер спорта СССР Алексей Мишин. Турнир зарегистрирован в ФИДЕ, и по его результатам всем его участникам будет обсчитан как международный, так и российский шахматный рейтинг.

На этой неделе пройдут ещё три турнира, но уже в классические шахматы, где за главные призы фестиваля будут бороться как юные, так и взрослые шахматисты.

Напомним, Международный шахматный фестиваль «Псков-2024» стартовал в областном центре в выходные. Его открыл турнир по быстрым шахматам (рапиду), в котором приняли участие более 50 человек из разных регионов России