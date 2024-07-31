Спорт

В турнире по быстрым шахматам в Пскове сыграли более 50 человек

Международный шахматный фестиваль «Псков-2024» стартовал в областном центре в выходные. Его открыл турнир по быстрым шахматам (рапиду), в котором приняли участие более 50 человек из разных регионов России (Псковская, Владимирская, Ленинградская, Московская области, город Москва, город Санкт-Петербург, Алтайский край). Контроль времени каждому участнику на одну партию составлял 10 минут плюс 5 секунд на каждый ход. В течение двух дней шахматисты отыграли 9 туров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

Первое и второе место было определено только с помощью дополнительных показателей. В итоге победителем турнира стал Святослав Самсонов.

Второе место занял Сергей Кудряшов.

Отставший на 1 очко, на третьем месте оказался Владислав Мерзанюков.

Дополнительными призами были награждены Григорий Шаранков, Владимир Никитенков, Александр Кульнев, Алексей Мишин, Ростислав Бобовкин и Александр Баранов.

Рейтинговые призы получили Екатерина Афанасьева, Николай Никитин и Михаил Пешехонов.