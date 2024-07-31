Спорт

Футболисты «Луки-Энергия» 10 августа встретятся с командой «Енисей-2» на стадионе «Экспресс»

Футбольная команда «Луки-Энергия» 10 августа в 18:00 на стадионе «Экспресс» проведёт домашний матч с командой «Енисей-2» 18-го тура LEON-Первенства по футболу Второй лиги «Дивизиона Б» сезона 2024 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки.

Великолучане с красноярской командой встречаются в четвертый раз в матчах первенства. Футболисты команды «Луки-Энергия» дважды терпели неудачу, одну встречу завершили вничью и в одном матче добились победы.

В предстоящем матче команда под руководством Сергея Осадчука настроена на победу.