Спорт

Три турнира по классическим шахматам проходят в Пскове

Три турнира по классическим шахматам проходят в рамках Международного шахматного фестиваля «Псков-2024». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в Федерации шахмат Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

Контроль времени на партию каждому игроку составляет 90 минут, к нему добавляется 30 секунд за каждый сделанный ход. Во всех турнирах принимают участие более 60 спортсменов. Каждый из участников отыграет по 7 туров, по результатам которых шахматисты разыграют между собой призы турнира.

В турнире «В2» принимают участие 22 самых юных шахматиста 2014 года рождения и моложе. В этом турнире пока без поражений, набрав 4 очка идёт Мила Безменова. На пол-очка отстаёт от лидера Владислав Виноградов.

В турнире «В1» выступают 18 юных шахматистов 2010 года рождения и моложе. Лидирует в турнире после 4 туров, набрав 3,5 очка, два участника: Савелий Козлов и Амелия Мудренина.

Турнир «А» является открытым для игроков всех возрастов, в нём принимает участие 21 шахматист, представляющие федерации шахмат разных регионов России (Псковская, Московская, Владимирская области, а также Санкт-Петербург), а также Литвы. После 4 тура лидирует Александр Кульнев, который набрал 3,5 очка. Его преследуют, набрав по 3 очка, ещё 4 шахматиста: Сергей Кудряшов, Алексей Мишин, Никита Виноградов и Николай Никитин.

Турниры позволят многим игрокам поднять свои международные и российские рейтинги и выполнить разрядные нормы.

Подведение итогов состоится уже в эту пятницу, 9 августа.