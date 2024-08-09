Спорт

Всероссийский спортивный марафон «Сила России» торжественно закрыли в Пскове

Торжественное закрытие всероссийского спортивного марафона сторонников «Единой России» «Сила России» проходит на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 9 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Врио председателя областного комитета по спорту Галина Овсова отметила, что таких проектов должно быть больше.

«Псковская область всегда была местом, где множество людей, которые занимаются спортом, будь то просто физическая культура или спорт на профессиональном уровне. Хотелось бы, чтобы таких проектов становилось все больше с каждым годом», — сказала Галина Овсова.

Председатель совета сторонников «Единой России», заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих добавил, что марафон «Сила России» закрывается в преддверии праздника - Дня физкультурника.

«Примечательно, что в канун Дня физкультурника мы заканчиваем этот марафон. Всех вас приветствую и желаю, чтобы ваша жизнь была как спорт - движением вперед», — сказал Игорь Дитрих.

Также Игорь Дитрих вручил благодарственные письма за вклад в организацию всероссийского спортивного марафона «Сила России».

Летний Всероссийский спортивный марафон «Сила России» проходил с 1 июня по 10 августа и включал в себя проведение различных спортивных мероприятий, тренировок, зарядок и мастер-классов с известными спортсменами.

Главная цель марафона – популяризация спорта, здорового образа жизни. Поддержка спорта и популяризация здорового образа жизни являются одним из ключевых направлений народной программы «Единой России». В рамках марафона каждый желающий мог принять участие в бесплатных занятиях по различным видам спорта.

Более 1100 площадок работали по всей стране. В Псковской области таких площадок было 35, на которых прошли 406 мероприятий.