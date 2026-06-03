Кей-граб «Захват цели» пройдет в Великих Луках 13 июня на встрече воздухоплавателей

В рамках 30-й Международной встречи воздухоплавателей 13 июня состоится одно из самых зрелищных событий фестиваля — кей-граб «Захват цели». Это соревнование, в котором пилоты аэростатов должны продемонстрировать высочайшее мастерство и точность, пытаясь с воздуха поразить цель на земле, сообщили организаторы мероприятия в группе «Воздухоплавание Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Воздухоплавание Великие Луки» / «ВКонтакте»

Поддержку состязанию оказывает Великолукский завод электротехнического оборудования (ЗАО «ЗЭТО»), который вновь выступит спонсором кей-граба. Пилота, сумевшего наиболее точно выполнить задание, ждет денежный приз.

Несмотря на то, что кей-граб не входит в официальную спортивную программу, именно это соревнование ежегодно становится одним из самых ожидаемых и зрелищных событий встречи воздухоплавателей, собирая множество жителей и гостей города.

Напомним, юбилейная 30-я Международная встреча воздухоплавателей пройдет в Великих Луках с 11 по 19 июня. Организаторами мероприятия выступают Федерация воздухоплавательного спорта России, министерство спорта Псковской области и администрация города Великие Луки. Генеральным спонсором традиционно является ПАО «Газпром».

Особое значение имеет поддержка Российского спортивного фонда, благодаря которой в рамках встречи состоится 31-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту.