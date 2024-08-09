Спорт

Самбист Руслан Гасымов провел в Пскове мастер-класс и автограф-сессию

Автограф-сессия и мастер-класс с самбистом Русланом Гасымовым состоялись на стадионе «Машиностроитель» в Пскове на закрытии марафона «Сила России» 9 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Российский дзюдоист и самбист, призёр чемпионатов России по дзюдо, чемпион и призёр чемпионатов Европы по дзюдо, чемпион России, Европы и мира по самбо, мастер спорта России международного класса по самбо, заслуженный мастер спорта России по дзюдо Руслан Гасымов поприветствовал юных псковских спортсменов.

«Я обращаюсь, прежде всего, к юным спортсменам. Здесь большое количество юных самбистов, дзюдоистов, боксеров. Я надеюсь, что то, что я сегодня буду показывать, будет для вас полезным, вы будете это использовать. Надеюсь, кто-то из вас станет большим чемпионом. Самое главное, чтобы вы были достойными гражданами России», — сказал Руслан Гасымов.

После автограф-сессии российский дзюдоист и самбист провел мастер-класс в зале дзюдо стадиона «Машиностроитель». Мероприятия прошли в рамках торжественного закрытия всероссийского спортивного марафона сторонников «Единой России» «Сила России».

Летний всероссийский спортивный марафон «Сила России» проходил с 1 июня по 10 августа и включал в себя проведение различных спортивных мероприятий, тренировок, зарядок и мастер-классов с известными спортсменами.

Главная цель марафона – популяризация спорта, здорового образа жизни. Поддержка спорта и популяризация здорового образа жизни являются одним из ключевых направлений народной программы «Единой России». В рамках марафона каждый желающий мог принять участие в бесплатных занятиях по различным видам спорта.

Более 1100 площадок работали по всей стране. В Псковской области таких площадок было 35, на которых прошли 406 мероприятий.