Спорт

Дистанции до 5 км по реке Великой преодолеют участники турнира по плаванию в Пскове

Дистанции от 1,7 до 5 км преодолеют участники турнира Swimcup в Пскове. Третий в истории Пскова заплыв на открытой воде пройдет уже в ближайшие выходные. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

На старт международного турнира по плаванию «Кубок чемпионов» выйдут спортсмены-любители и профессионалы из Псковской, Ленинградской, Московской областей, Москвы и Санкт-Петербурга, Республики Карелия и других регионов России. Они поборются за призовые места и первые строчки в турнирной таблице сезона Swimcup.

В плавательной программе мероприятия — заплывы на дистанциях «Лайт», «Классик» и «Ультра»: 1700, 2500 и 5000 метров соответственно. Участники турнира стартуют под стенами Псковского кремля, а финишируют на центральном городском пляже возле Мирожского монастыря. Длинные дистанции пловцы пройдут сначала по течению до разворотных буев, а после разворота - против течения на финиш. Дистанция 1700 метров полностью пройдет против течения.

Мероприятие станет настоящим спортивным праздником, который завершится чествованием победителей и награждением всех финишеров, а также фотосессией. Медали для участников соревнований ежегодно разрабатываются по индивидуальному дизайну. Как и в прошлом году, все призеры Кубка чемпионов Псков получат специально изготовленные к старту перстни — на этот раз с изображением барса — символа отваги, храбрости и мужества, который расположен на Псковском гербе.

Псков занимает особое место в календаре соревнований международной серии благодаря исторической значимости локации, удобству расположения старта и сильному составу участников, отмечают организаторы мероприятия. По их словам, сезон этого года на открытой воде стал одним из самых зрелищных за более чем 10 лет существования стартов Swimcup, и предстоящие заплывы будут решающими для определения лидеров в различных категориях.

Старты международной серии Swimcup проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».