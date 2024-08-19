Спорт

Начинается видеотрансляция программы «Железные люди» с руководителем бегового клуба «5 верст»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Железные люди», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня о своем пути к спорту расскажет руководитель беговых клубов «5 верст» и «Негативные люди» Илья Межуев. Ведущий — Георгий Пономарев.

«Железные люди» - это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти «свой» вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.

Трансляция завершена