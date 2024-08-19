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Спорт

Великолучанин завоевал Кубок России по таврелям

19.08.2024 20:20|ПсковКомментариев: 0

Ежегодный фестиваль интеллектуальных игр Vladimir Open-2024 проходил в городе Владимир с 10 по 18 августа, делегация от Псковской области приняла в нем участие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по спорту.

Фото: Telegram-канал комитета по спорту Псковской области

В лично-командном чемпионате по таврелям (они же – русские шахматы) боролись 59 спортсменов из семи регионов России. В команду Псковской области вошли Валентина Власова, Ася Якорева и Вероника Петрова. Команда стала четвертой в общем зачете из 21-й команды с результатом 13 очков. 

В Кубке России по таврелям (блиц) сразились 56 участников. В соревнованиях не было равных великолукскому таврелисту Валентину Власову, который, не потерпев ни одного поражения, завоевал Кубок России.

Теги: #чемпионат #таврели
Источник: Псковская Лента Новостей
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