Спорт

Соревнование по рыбной ловле проходит в День города в Великих Луках

Соревнование по рыбной ловле проходит на острове Дятлинка в Великих Луках. Как сообщает Telegram-канал администрации города Великие Луки, мероприятие организовано в рамках фестиваля «Семейная рыбалка», который приурочен к празднованию Дня города.

Фото администрации Великих Лук

На территории фестиваля организована гастрономическая зона, там же проходят подвижные игры и викторины экологической направленности.

Для участников фестиваля соревнования по рыбной ловле - это не только конкурс за призовые места, но и время, которое можно провести со своими семьями.

Мероприятие посетили и почётные гости праздника, среди которых - президент Ассоциации малых и средних городов России Валерий Гаврилов.

Добавим, что фестиваль неслучайно назван «Семейная рыбалка» - нынешний год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом семьи.