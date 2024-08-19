Соревнование по рыбной ловле проходит в День города в Великих Луках

Соревнование по рыбной ловле проходит на острове Дятлинка в Великих Луках. Как сообщает Telegram-канал администрации города Великие Луки, мероприятие организовано в рамках фестиваля «Семейная рыбалка», который приурочен к празднованию Дня города.
Фото администрации Великих Лук
На территории фестиваля организована гастрономическая зона, там же проходят подвижные игры и викторины экологической направленности.
Для участников фестиваля соревнования по рыбной ловле - это не только конкурс за призовые места, но и время, которое можно провести со своими семьями.
Мероприятие посетили и почётные гости праздника, среди которых - президент Ассоциации малых и средних городов России Валерий Гаврилов.
Добавим, что фестиваль неслучайно назван «Семейная рыбалка» - нынешний год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом семьи.