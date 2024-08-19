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Спорт

Президент Ассоциации малых и средних городов посетил в День города тренировку великолукской хоккейной команды

24.08.2024 17:32|ПсковКомментариев: 0

24 августа в День города в Великие Луки вместе с делегацией прибыл президент Ассоциации малых и средних городов России Валерий Гаврилов. Как сообщает Telegram-канал администрации города, свой визит Валерий Гаврилов начал с посещения спортивных объектов и мероприятий. Вместе с главой администрации города он принял участие в открытии спортивной части Дня города, а также фестиваля «Семейная рыбалка».

Далее делегация проследовала в северный микрорайон Великих Лук, где объектом их внимания стал СК «Айсберг», построенный по программе «Газпром – детям». В спортивном комплексе, где есть ледовая арена и бассейн, гостей встретила директор учреждения Ольга Чупровала. Она провела для делегации экскурсию по комплексу. Кульминацией посещения спортивного комплекса стала тренировка хоккейной команды «Экспресс», на которой присутствовали гости.

Президент Ассоциации малых и средних городов России с большим удовольствием пообщался с юными хоккеистами. «Я и сам хоккеист, и люблю этот вид спорта. В хоккей играют только настоящие мужчины! Вы хоть ещё и юные, но уже настоящие мужчины, раз вышли на лед и добиваетесь высоких результатов», - отметил Валерий Васильевич, обращаясь к юным великолукским хоккеистам.

Почётный гость также пообещал, что переговорит с депутатом Госдумы Вячеславом Фетисовым - знаменитым хоккеистом, чтобы в город Великие Луки приехали профессиональные спортсмены и дали мастер-класс на великолукском льду. Ребята горячо приняли эту идею и выразили свою благодарность Валерию Гаврилову стуком хоккейных клюшек.

Также гости Великих Лук приняли участие в церемонии официального открытия Дня города – великолукском благовесте, а также стали участниками деловой встречи в администрации города.

Теги: #великие луки #День города
Источник: Псковская Лента Новостей
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