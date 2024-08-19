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Спорт

Забег в костюмах героев мультфильмов организуют в Пскове

25.08.2024 18:04|ПсковКомментариев: 0

Забег в костюмах героев мультфильмов организует в Пскове беговое движение «5 вёрст» 31 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы. 

Фото: Сергей Ловкий, «5 вёрст» в Химках

«Проводим лето на "5 вёрст" вместе с героями мультфильмов! Разве есть такие взрослые, которые не любят мультики? Уверены, что нет! Потому что все мы родом из детства! Поэтому мы предлагаем в последнюю летнюю субботу – 31 августа – провести тематические старты, посвящённые героям мультфильмов. Наряжайтесь в костюмы или яркую одежду, приносите с собой фигурки любимых персонажей мультфильмов и, конечно, приводите детей! Будет весело и зажигательно!» - рассказали организаторы. 

Добавим, беговое движение «5 вёрст» проводит забеги на набережной реки Великой еженедельно по субботам. Участие бесплатное, дистанция 5 км, соревновательный момент отсутствует. 

Старт на набережной каждую субботу в 9:00 (зимой - в 10:00). 

Теги: #бег
Источник: Псковская Лента Новостей
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