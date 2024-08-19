Спорт

Движение «Стрит-воркаут Псков» проведет очередную акцию «Рекорд победы»

Лидер движения «Стрит-воркаут Псков» Виталий Дидыч рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Железные люди» о предстоящей акции «Рекорд победы».

Движение «Стрит-воркаут Псков» впервые узнало об акции «Рекорд победы» в 2012 году. Изначально акция проводилась на международном уровне, но со временем перешла в всероссийской формат. У самого движения раньше была похожая акция под названием «Русские пробежки», но впоследствии сообщество решило перейти на другой формат.

Суть акции «Рекорд победы» заключается в том, что ежегодно 9 мая участники должны отжаться от земли (или от пола) столько раз, сколько дней прошло со дня Победы в Великой Отечественной войне.

«Таким образом мы отдаем дань памяти нашим ветеранам, старикам, родителям. Даже в ковидные ограничения мы старались проводить акцию. Ведь если мы забросим, то никто не будет этим заниматься», – рассказал Виталий Дидыч.