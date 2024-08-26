Спорт

Стартовала IX Спартакиада пенсионеров Псковской области

IX Спартакиада пенсионеров Псковской области, приуроченная к 80-летию со дня образования региона, стартовала 28 августа в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Открытие Спартакиады прошло на стадионе «Машиностроитель». Сегодня участники соревнуются в таких дисциплинах как дартс, шахматы и плавание.

29 августа пройдут соревнования по пулевой стрельбе, настольному теннису и легкой атлетике.

Награждение победителей и призеров состоится 29 августа в 16:00 на стадионе «Машиностроитель».