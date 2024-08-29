Спорт

Псковские волейболисты завоевали «золото» на соревнованиях в Белоруссии

Команда юношей 2010-2011 годов рождения спортшколы «Бригантина» завоевала золотые медали на международном турнире по волейболу, который прошел в городе Глубокое Витебской области с 28 по 30 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной школе.

Фото здесь и далее: спортивная школа «Бригантина»

Псковские ребята сыграли четыре матча и во всех одержали победу.

В финале «Бригантине» противостояла команда минской спортшколы олимпийского резерва. В упорнейшей борьбе псковичи одержали победу со счетом 3:2. Минчане являются серебряными призерами первенства Белоруссии по волейболу, отметили в псковской спортшколе.

Тренирует команду «Бригантина» Сергей Иванов.