Спорт

В IX Спартакиаде пенсионеров Псковской области принял участие 91 спортсмен

В Пскове с 28 по 29 августа прошла IX Спартакиада пенсионеров Псковской области, приуроченная к 80-летию со дня образования региона. В соревнованиях принял участие 91 человек из 18 муниципалитетов области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото здесь и далее: Центр спортивной подготовки Псковской области

Участники состязались в шести видах спорта: дартс, шахматы, плавание, пулевая стрельба, настольный теннис и легкая атлетика.

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На церемонии открытия спартакиады пенсионеров приветствовали представители областной и городской администраций, а также общественной организации «Союз пенсионеров России». А на закрытии и награждении перед участниками выступили воспитанники спортивной школы «Бригантина» города Пскова, руководитель Анжелика Алексеева.

По итогам соревнований будет сформирована сборная команда Псковской области для участия в IX Спартакиаде пенсионеров России, которая пройдет в Кемерово с 30 сентября по 5 октября.