Спорт

Всероссийские соревнования по кикбоксингу памяти сотрудников ФСБ пройдут в псковском «Олимпе»

Жителей и гостей города Пскова приглашают на торжественное открытие всероссийских соревнований по кикбоксингу 7 сентября. Об этом сообщает Telegram-канал клуба единоборств «Отечество - Псковская область».

Открытие пройдет 7 сентября в 12:00 в спортивном комплекс «Олимп» в деревне Борисовичи Псковского района. Мероприятие посвящено памяти сотрудников управления «А» («Альфа») ЦСН ФСБ России, погибших при исполнении воинского долга.

В соревновательные дни встречи пройдут в дисциплинах «фул-контакт», «лайт-контакт», «поинтфайтинг». На ринг выйдут сильнейшие спортсмены России.