Названа предварительная дата «ПолитЗабега» в формате эстафеты в Пскове

«ПолитЗабег» пройдет в Пскове в формате эстафеты, предположительно, 21 августа, сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов на совещании с региональными отделениями политических партий 4 июня, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В этом году мы расширяем формат "ПолитЗабега" до эстафеты», - сказал Игорь Сопов.

Планируемая дата проведения - 21 августа.

В 2025 году такой забег состоялся впервые в электоральной истории Псковской области в рамках подготовки к единому дню голосования. Участниками спортивного мероприятия на стадионе «Машиностроитель» стали кандидаты в депутаты и представители политических партий, заявившихся на муниципальные выборы.

В сентябре 2026 года пройдут выборы депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Псковской области. Порядка 494 575 человек смогут принять участие в сентябрьских выборах в Псковской области.