Более 450 человек приняли участи в псковском велопараде. ФОТО

Физкультурно-оздоровительное мероприятие «Псковский Велопарад» состоялся 6 июня. Оно собрало более 450 велосипедистов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Константин Красильников / ПЛН

С 11:00 на площадке мероприятия начали работу интерактивные зоны. Разминку и инструктаж по технике безопасности провел начальник ГИБДД УМВД России по городу Пскова Владимир Папорт.

Старт движения велоколонны был в 13:30 от улицы Гражданской (стадион «Машиностроитель»). Участники проследовали по следующему маршруту: улица Гражданская — мост им. 50-летия Октября — улица Юбилейная — Рижский проспект — Ольгинский мост — улица Советская — Октябрьский проспект — улица Гражданская (финиш на стадионе «Машиностроитель» в 14:25). После завершения заезда интерактивные площадки продолжат работу до 15:00.

В рамках «Велопарада» также подводятся итоги двух конкурсов — видеороликов и костюмов. Победители, занявшие первые места, получат велосипеды. За вторые и третьи места предусмотрены ценные призы.

Главным организатором события выступил МБУ «Псковский городской молодежный центр», генеральным партнером — ПРО ООО «Деловая Россия»