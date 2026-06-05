Николай Козловский: В нынешнем Чемпионате по воздухоплавательному спорту примут участие 14 великолучан

Международная встреча воздухоплавателей — одно из самых долгожданных и знаковых событий культурной и спортивной жизни города Великие Луки. Об этом рассказал глава города Николай Козловский в своем еженедельном видеообращении 5 июня.

«В этом году будет юбилейная, тридцатая встреча, и она обещает стать особенной. История великолукского воздухоплавания началась в 1995 году. Тогда благодаря инициативе президента Федерации воздухоплавания России Давида Шифрина, поддержке Юрия Тарана, Валерия Латыпова, Владимира Орлова, экс-мэра Алексея Мигрова и других энтузиастов аэронавтики было решено провести в Великих Луках Международную встречу аэронавтов. Проект получил поддержку на всех уровнях, и наш город стал одним из признанных центров воздухоплавательного спорта в России», — рассказал Николай Козловский.

Сегодня подготовка к юбилейной встрече уже вышла на финишную прямую. Проведена большая организационная работа под руководством почетного гражданина города Владимира Орлова, который на протяжении многих лет остается бессменным руководителем встречи воздухоплавателей. «В этом году компания «Газпром» уже в 16-й раз окажет поддержку проведению великолукской встречи воздухоплавателей. Искренне благодарю руководство компании и лично председателя правления Алексея Миллера за внимание к нашему городу и отечественному воздухоплавательному спорту. Существенную помощь в организации встречи аэронавтов оказывают также многие предприятия, организации и представители бизнеса Великих Лук, за что выражаю им всем искреннюю признательность», — отмечает Николай Козловский.

В рамках встречи состоится 31-ый Чемпионат России по воздухоплавательному спорту — самое главное рейтинговое соревнование страны, по итогам которого формируется национальная сборная России. В этом году заявки на участие подали сорок пилотов из 23 регионов страны. Впервые в соревнованиях примут участие воздухоплаватели из Волгоградской области.

В целом в мероприятиях встречи, включая массовые старты, будут участвовать более 50 аэростатов. Одним из центральных событий станет приезд на мероприятие первых организаторов и участников великолукских встреч воздухоплавателей. За соревновательную часть чемпионата отвечает спортивный директор, член сборной России, чемпион мира в командном зачете и многократный призер великолукских соревнований Евгений Чубаров.

«Отрадно отметить, что с каждым годом растет число аэронавтов из Великих Лук. Благодаря поддержке Федерации воздухоплавательного спорта России наши земляки проходят обучение и получают квалификацию пилотов аэростатов. Весной этого года были впервые организованы соревнования среди великолукских пилотов. В нынешнем Чемпионате за призовые места будут бороться 14 представителей нашего города», — поделился Николай Козловский.

Также в Международной встрече воздухоплавателей примут участие команды из Республики Беларусь. Торжественное открытие встречи воздухоплавателей и Чемпионата России состоится 12 июня, в День России. В честь праздника аэронавты поднимут в великолукское небо большой российский триколор.