Выставка «Великие Луки - столица воздухоплавания» открылась в Музее спорта Псковского края

Выставка «Великие Луки - столица воздухоплавания» открылась сегодня в Музее спорта и олимпийского движения Псковского края. Экспозиция посвящена 30-летию международных встреч воздухоплавателей в Великих Луках, сообщил директор музея, декан социально-гуманитарного факультета Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: А. Воробьева и А. Медведева

Международные встречи воздухоплавателей (МВВ) проводятся в Великих Луках с 1996 года. За это время они стали неотъемлемой частью спортивной, культурной и общественной жизни города на Ловати, важным и заметным событием в современной истории Великих Лук.

Выставка «Великие Луки - столица воздухоплавания» подготовлена на основе фондов музея, а также частных коллекций и вклада дарителей. Экспозиция рассказывает о роли великолучан в истории воздухоплавания и значении Великих Лук в развитии отечественного спортивного воздухоплавания.

На выставке представлены документы и материалы по организации и проведению МВВ и чемпионатов России, кубки с всероссийских и международных соревнований, дипломы, сертификаты, грамоты, предметы спортивной экипировки, спортивный инвентарь, документы из личных архивов и архива музея (фотографии, программы соревнований и др.), предметы фалеристики, предметы филателии и филокартии, сувенирная и брендированная продукция, а также информационные бюллетени, буклеты, журналы, календари, брошюры, записные книжки, фотоотчеты и другая печатная продукция. Всего экспонируется более 320 предметов.

В создании и открытии выставки приняли участие известные спортсмены, руководители и организаторы МВВ, представители СМИ, коллекционеры, музейная общественность.

«Искренняя благодарность всем, кто внес вклад в сохранение 30-летней летописи истории воздухоплавания в Великих Луках! Надеемся, что выставка будет интересна воздухоплавателям, великолучанам и гостям города», - резюмировал Дмитрий Белюков.

Напомним, юбилейная 30-я Международная встреча воздухоплавателей пройдет в Великих Луках с 11 по 19 июня. Организаторами мероприятия выступают Федерация воздухоплавательного спорта России, министерство спорта Псковской области и администрация города Великие Луки. Генеральным спонсором традиционно является ПАО «Газпром».