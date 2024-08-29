Спорт

Гдовскому центру внешкольной работы «Дубно» передали новый спортивный инвентарь

Новый спортивный инвентарь для занятий футболом поступил в Гдовский центр внешкольной работы «Дубно» по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Футбольные мячи, наборы спортивной формы и необходимое для занятий оборудование передали заместитель губернатора Ольга Тимофеева и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в ходе рабочего выезда в Гдовский район во вторник, 3 сентября.

«Пусть ребята занимаются и достигают новых спортивных высот», — отметила Ольга Тимофеева, вручая спортивный инвентарь.

Директор центра «Дубно» Константин Албегов поделился достижениями юных спортсменов, которые с успехом участвуют в районных, областных, всероссийских соревнованиях. Особенно успешно выступают в футбольных турнирах и соревнованиях по спортивному ориентированию.

Речь зашла и о перспективах развития центра. «Есть хорошие инструменты, когда с использованием софинансирования из регионального бюджета можно реализовать хорошие проекты. Не в каждом муниципалитете есть такие замечательные условия для занятий футболом, площадка отличная, ее надо содержать и совершенствовать, чтобы она не приходила в упадок. Мы обязательно поддержим», — подчеркнул спикер областного Собрания.

Сейчас в Центре внешкольной работы с детьми «Дубно» занимаются порядка 250 ребят от 7 до 17 лет. Работает 16 кружков, в том числе по мини-футболу, основам самообороны, пулевой стрельбе, рукопашному бою, легкой атлетике, спортивному ориентированию.