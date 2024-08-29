Спорт

Команда Великих Лук сыграет с «Рязанью» в матче Кубка России

Футбольные клуб «Луки-Энергия» в рамках третьего раунда «Пути регионов» FONBET Кубка России 5 сентября сыграет с «Рязанью» за выход в четвертый раунд. Ранее команды не встречались друг с другом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в великолукском футбольном клубе.

На пути к этому матчу великолучане во главе с тренером Сергеем Осадчуком на первом этапе в серии пенальти переиграли в гостях «Псков» со счетом 4:3. На втором этапе победили «Калугу» со счетом 2:1, забив победный мяч на последней минуте основного времени.

Матч состоится на стадионе «Экспресс» в Великих Луках.