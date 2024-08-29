Спорт

Праздник фитнеса организуют в российском городе

Первый праздник фитнеса состоится в Калуге на Яченке 7 сентября. Об этом рассказали в региональном министерстве спорта.

На вертолетной площадке Яченского водохранилища пройдут тренировки от профессиональных тренеров и методистов, признанных фитнес-сообществом, пишет Kaluga-poisk.ru.

В течение дня тренировки будут чередоваться, а между ними участникам дадут отдохнуть. Также на празднике будут различные мастер-классы и розыгрыш призов, музыка и фото в подарок.

Участие бесплатное. Необходима регистрация.