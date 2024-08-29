Спорт

Чемпионат Псковской области по хоккею планируют начать 5 октября

Чемпионат Псковской области по хоккею предположительно будет проводится с 5 октября 2024 года по май 2025 года. Об этом сообщили в сообществе «Псковский хоккей» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «ВКонтакте» / «Псковский хоккей»

Проект чемпионата на игровой сезон 2024-2025 года был опубликован 5 сентября. Соревноваться участники будут на двух ледовых площадках Псковской области: Ледовый дворец, деревня Борисовичи Псковского района, улица Балтийская и Ледовая арена города Великие Луки.

В положении проекта указаны возрастные группы игроков, начиная от 15 лет. Подробнее - по ссылке.