Спорт

Федерацию воздушно-силовой атлетики зарегистрировали в Псковской области

Комитет по спорту Псковской области аккредитовал региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация воздушно-силовой атлетики России» в Псковской области и наделил его статусом региональной спортивной федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил глава региональной федерации Илья Липунов.

Фото здесь и далее: Федерация воздушно-силовой атлетики Псковской области

Таким образом, Федерация воздушно-силовой атлетики Псковской области признана официальным представителем вида спорта «воздушно-силовая атлетика» на территории Псковской области.

На фото: Илья Липунов

Федерация будет осуществлять деятельность по развитию и популяризации воздушно-силовой атлетики в регионе, проводить соревнования, готовить спортсменов и тренеров.