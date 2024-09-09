Спорт

Чемпионат СЗФО по женскому футболу проходит в Великих Луках

Чемпионат Северо-Западного федерального округа по футболу среди женских команд проходит в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединении федераций футбола «Северо-Запад».

Фото здесь и далее: ОФФ «Северо-Запад»

За звание чемпиона СЗФО на стадионе «Экспресс» борются три команды: «Балтика» (Калининград), «Россиянка» (Псков») и «Экспресс-ВЛГАФК» (Великие Луки). На групповом этапе участники играют по принципу «каждый с каждым» в один круг. Матчи проходят в формате двух таймов по 40 минут.

В стартовом матче женского чемпионата СЗФО 9 сентября «Экспресс-ВЛГАФК» обыграл «Россиянку» со счетом 5:1. Впереди команде из Пскова предстоит сыграть с командой «Балтика» 10 сентября в 11:00.

Финал чемпионата состоится 12 сентября в 11.00.