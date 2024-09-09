Спорт

Объединенную Федерацию гимнастики может возглавить руководитель РЖД

С большой долей вероятности вновь создаваемую Федерацию гимнастики возглавит генеральный директор РЖД Олег Белозеров. О его выдвижении на этот пост стало известно из заявления главы Минспорта Михаила Дегтярева.

«Мы давно знакомы с Олегом Валентиновичем, работали вместе на сложнейшем проекте по модернизации Восточного полигона железных дорог. Знаю его как опытного управленца и неравнодушного к спорту человека. РЖД очень много вкладывает в развитие социальной инфраструктуры, в том числе спортивной», - приводит «Интерфакс» слова министра.

Об объединении пяти федераций, отвечающих в России за различные направления гимнастики, стало известно 6 сентября. С такой инициативой выступил президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов. По его замыслу, единой структурой должны стать федерации спортивной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики, спортивной аэробики и художественной гимнастики. Президент последней Ирина Винер наиболее известна широкой публике, в прошлом году она после 30 лет брака развелась с владельцем холдинга «Металлоинвест» Алишером Усмановым.

Учредительная конференция новой Федерации гимнастики пройдет 1 октября. Михаил Дегтярев заявил, что окажет поддержку Олегу Белозерову. Известно, что в юности он увлекался легкой атлетикой и является обладателем школьного рекорда в беге на 400 метров, не побитого до сих пор.