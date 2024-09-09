Спорт

Начинается видеотрансляция программы «Железные люди» с чемпионкой России по атлетическому фитнесу

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Железные люди», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня в гости к ведущему Георгию Пономареву придет мастер спорта по силовому троеборью, чемпионка России по атлетическому фитнесу Анна Мусина.

Как она пришла в спорт, если не любила уроки физкультуры и никто из ее родственников спортом не занимался? Чем полезны журналы с красивыми «картинками»? Как Анне Мусиной удается сбалансировать работу, семью, тренировочный процесс и все успевать? Почему люди идут тренироваться именно к ней? Почему важно считать калории?

«Железные люди» - это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти «свой» вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.