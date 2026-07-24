Юрген Клопп возглавил сборную Германии по футболу

Бывший главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп стал главным тренером сборной Германии. Об этом сообщается на сайте Немецкого футбольного союза (DFB).

Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images

59-летний специалист подписал контракт сроком на четыре года.

Клопп сменил на этом посту Юлиана Нагельсмана, который покинул национальную команду после неудачного выступления на чемпионате мира 2026 года. В 1/16 финала турнира сборная Германии уступила Парагваю: основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались парагвайцы — 4:3.

Тренерскую карьеру Клопп начал в «Майнце», который возглавлял с 2001 по 2008 год. Под его руководством клуб впервые вышел в Бундеслигу. Затем специалист работал в дортмундской «Боруссии», с которой дважды подряд выиграл чемпионат Германии и вывел команду в финал Лиги чемпионов.

С 2015 по 2024 год Клопп тренировал «Ливерпуль». За это время клуб стал чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии, Суперкубок Англии, два Кубка английской лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Именно при Клоппе «Ливерпуль» впервые с 1990 года завоевал титул чемпиона страны.

После завершения сезона-2023/24 немецкий специалист покинул английский клуб и объявил о завершении тренерской карьеры.

В октябре 2024 года Клопп занял должность руководителя футбольных операций в компании Red Bull, курирующей сеть футбольных клубов, в которую входят немецкий «Лейпциг», австрийский «Зальцбург», американский «Нью-Йорк Ред Буллз» и бразильский «Ред Булл Брагантино».