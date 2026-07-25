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Волейбольный микст в честь Дня города: в Пскове играют пары из двух регионов

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Соревнования по волейболу в номинации «микст» проходят в Пскове. Турнир приурочен к празднованию Дня города, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Константин Красильников / ПЛН

Формат состязаний — команды два на два, где в каждой паре выступают мальчик и девочка. Участники представлены в разных возрастных категориях. За победу борются 13 команд, преимущественно из Пскова. Также в турнире задействована пара из Великого Новгорода. Среди спортсменов — игроки с квалификацией от первого разряда до кандидата в мастера спорта.

 

Награждение победителей и призёров состоится в 17:00. Награды предоставят Спортивный комитет и Федерация волейбола Псковской области.

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