Спорт

За кубок «Джампинг звезда-2024» смогут побороться псковичи

Новая номинация Федерации джампинг-фитнеса Псковской области Jumping star будет представлена на первом открытом кубке федерации, который пройдет на манеже стадиона «Машиностроитель» в Пскове в ближайшую субботу, 21 сентября, в 12:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

«Это личное конкурсное первенство, где ваша задача максимально точно, технично и красиво повторить мастер-класс за презентером, в то время как вас оценивает судейская коллегия. Самый четкий и зажигательный участник выигрывает специальный приз от ФДФ и кубок с титулом "Джампинг звезда-2024», - рассказали организаторы.

Условия:

участвовать имеет право спортсмен любой возрастной категории,

можно участвовать даже тем, кто не выступал в рамках Кубка,

конкурс проводится как для выступающих, так и для инструкторов, и клиентов джампинга - абсолютно для всех,

при регистрации участники получают порядковый номер.

Призовой фонд 10 000 рублей (вручается в виде сертификата).

Всего участие в соревновании смогут принять 40 человек. Регистрация по телефону: +7 911 892 98 42.

Проведет Jumping star 21 сентября Елена Бочерова (Москва) - кандидат в мастера спорта по фитнес-аэробике, инструктор групповых программ (LesMills, Jumping Fitness и Fitrock - FitWorld), трехкратный победитель Кубков России по джампинг-фитнесу, тренер команды Party Girls, хореограф детских релизов Jumping Fitness FitWorld - Jumping Kids.

«Присоединяйтесь к виду спорта, созданному в России», - призвали организаторы. Подробнее здесь.