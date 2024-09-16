Турнир по настольному теннису проходит в псковском «Олимпе». ФОТО

В спортивном комплексе «Олимп» в деревне Борисовичи Псковского района 21 сентября проходит турнир по настольному теннису памяти ветеранов СВО, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН
«Наша организация ветеранов специальной военной операции Псковской области привлекает молодежь и ветеранов боевых действий к спортивной деятельности. Порядка 50 человек принимают участие в соревновании», - рассказал руководитель Ассоциации ветеранов СВО Псковской области Дмитрий Ющенко.
Вход для зрителей и болельщиков свободный.