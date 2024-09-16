Спорт

Псковская область одной из первых открыла региональную федерацию джампинг-фитнеса

Открытие Федерации джампинг-фитнеса Псковской области началось с поиска единомышленников. Об этом президент Федерации джампинг-фитнеса России, основатель движения джампинга Екатерина Касперович рассказала в программе «Беседка» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Этому виду спорта только 3 года, а его развитие началось более 40 лет назад. Саму Федерацию джампинг-фитнеса России открыли в 2019 году.

«Это такой клуб по интересам. Все любят собираться на различные мероприятия, выступать, делать вечеринки музыкальные. Отсюда и родилась идея, почему бы не соединить это с выступлениям команд и солистов. Хорошая мысль породила идею о том, что это может быть видом спорта. И после консультации в спортивном вузе, на основе которого мы делаем наши программы, мы поняли, что это действительно хорошая история, и начали в этом направлении развиваться», - рассказала Екатерина Касперович.

К федерации джампинг-фитнеса уже присоединились множество регионов. Основатель движения отметила, чтобы открыть всероссийскую физкультурно-спортивную федерацию, необходимо, чтобы минимум в 43 регионах было региональное отделение.

«С этого и начали. Мы искали единомышленников в разных регионах», – поделилась Екатерина Касперович.

По словам гостьи студии, Псковская область стала одним из пионеров данного движения, которая присоединилась одной из первых. На текущий момент в России существует 49 региональных отделений, а также уже проведено 56 региональных Кубков по джампинг-фитнесу.