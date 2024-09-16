Спорт

Назван возраст самых юных участниц соревнований по джампингу в Пскове

Самым юным участникам Кубка Федерации джампинг-фитнеса Псковской области - от 3 до 6 лет. Об этом председатель Псковского регионального отделения Федерации джампинг-фитнеса России Виктория Тренина рассказала в программе «Беседка» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В Кубке Псковской области буду участвовать две девочки: из поселка Струги Красные и города Пскова.

«Мы их активно готовим и активно за них переживаем», – рассказала Виктория Тренина.

Девочки еще не знакомы друг с другом. Малышки выступят 21 сентября в сольных номинациях.