Спорт

Стала известна программа псковского фестиваля уличной культуры «Плеск»

Стала известна программа фестиваля уличной культуры «Плеск», который пройдет 22 сентября в 12:00 в сквере имени Александра Невского на улице Леона Поземского в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.

В программе фестиваля:

12:00 – открытие

12:00 – 14:00 – автозвук

12:15–18:00 – показательные выступления, мастер-классы по ВМХ/самокат/скейтборд и хип-хоп центр «…Хоть отбавляй!»

12:15–18:00 – армрестлинг, уличный баскетбол

12:15–18:00 – показательные выступления и мастер-класс от Псковской региональной спортивной общественной организации воркаута Псковской области

14:00 – 18:00 – мастер-класс по основам паркура от экстрим центра «Ирбис»

18:00 – закрытие.

В зоне скейт-парка:

12:15 – открытие площадки для занятия экстремальными видами спорта

12:15 – 12:30 – приветствие участников, раскатка для всех

12:30 – 13:00 – показательное выступление гостей из других городов: Москва и Санкт-Петербург + лучших райдеров города Пскова

13:00 – 15:30 – cash for Tricks (Деньги за трюк)

15:30 – 17:00 – мастер-класс/тренировка для всех желающих

17:00 – 18:00 – показательное выступление гостей из других городов: Москва и Санкт-Петербург + лучших райдеров города Пскова, закрытие площадки.

Мероприятие проводится в рамках реализации программы развития молодежной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжь.