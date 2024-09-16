Спорт

В Пскове прошёл 119-й забег «Пять вёрст»

Забег «Пять вёрст»» прошёл в 119-й раз в Пскове в субботу, 21 сентября. В еженедельном старте приняли участие более ста спортсменов. Об этом сообщили в сообществе ВКонтакте «Пять вёрст Псков».

Фото здесь и далее: сообщество ВКонтакте «Пять вёрст Псков»

В начале для участников соревнований Мария Егорова провела весёлую и эффективную разминку. Забег прошёл на стандартной трассе, которая проходит через Финский парк. Всего в старте приняло участие 118 спорсменов, 21 из которых смогли установить личные рекорды. Также в этот раз к традиционным пробегам добавились десять новичков. Участники отмечают, что в прошедшую субботу была особенно благоприятная погода для забега. По результатам наилучшее время показал Алексей Гусев, который преодолел дистанцию за 18 минут 48 секунд.

«Пять вёрст» – это бесплатные еженедельные старты, на которых можно пробежать или пройти 5 км в любом удобном темпе, будь то бег, трусца или ходьба. Принять участие может любой желающий, возраст и уровень физической подготовки не важны.В организации мероприятия принимаю участие волонтёры, которые обеспечивают комфорт для всех участников и создают приятную атмосферу во время забега.

Напомним, что забег проходит в Пскове каждую субботу. Участники стартуют в 9.00, но рекомендуется приходить за 15-20 минут до общего старта, чтобы успеть переодеться и при желании размяться. После мероприятия на почту спортсменов приходят письма с результатами.